Материал "Медузы" об иске Пригожина оказался недостоверным

Издание "Медуза", публикуя недостоверные данные, сознательно или в силу некомпетентности вводит читателей в заблуждение, заявила пресс-служба компании "Конкорд".

Издание "Медуза", публикуя недостоверные данные, сознательно или в силу некомпетентности вводит читателей в заблуждение, заявила пресс-служба компании "Конкорд".

На сайте Meduza.io 22 января был опубликован материал "Суд отложил рассмотрение иска Пригожина к "Медузе"", однако многие сведения там не соответствуют действительности. Юридическая служба компании "Конкорд" подробно разобрала все неточности.

Основной тезис статьи состоит в следующем:

"Пригожин не считает "Медузу" юридическим лицом, но в то же время в качестве ответчика указывает как зарегистрированное СМИ, а Колпакова — как главного редактора".

Ответчик представил в суд документы, подтверждающие, что "Медуза" и Meduza project являются СМИ, зарегистрированным в Латвии. Однако на территории РФ не зарегистрировано СМИ Medusa project и юридического лица SIA Meduza project, о чем и было заявлено в процессе.

Что касается Колпакова, он выступает ответчиком, поскольку на сайте "Медузы" указан как главный редактор. В соответствии со ст. 19 Закона РФ №2124 "О средствах массовой информации" главный редактор руководит редакцией, представляет ее в суде и несет ответственность за деятельность СМИ. Учредителем Medusa project является SIA Meduza project, которое заявлено в качестве ответчика по материальным требованиям.

Журналист "Медузы" также упомянул иск к проекту "Довод":

"С информагентством "Довод" вышло еще интереснее: иск предъявлен "главному редактору проекта "Довод" Косыгину И.Е.", но что за проект такой, истец пояснить не смог..."

Юристы сообщили, что иск составлен на основе информации, указанной на ресурсе Dovod. Online. Там отмечено, что сайт назван в честь ранее созданного проекта "Довод…". Тем не менее, такого средства массовой информации в реестре не значится.

"Почему решил, что у неизведанного сайта есть главный редактор".

По данным ресурса Dovod. Online, Косыгин значится главным редактором проекта, но в суде выяснилось, что СМИ "Довод" ранее существовало как ИА "Довод", о чем не было указано. 21 декабря решением суда их деятельность как СМИ была прекращена, так что Косыгин сейчас является именно несуществующим главным редактором несуществующего СМИ.

Непрофессионализм представителя "Медузы" проявился и во время слушания. В ходатайстве о замене ненадлежащего ответчика она заявила:

"Судья с соблюдением правил ст. 41 ГПК РФ по ходатайству ответчика может произвести замену ответчика".

То есть представители "Медузы" захотели самостоятельно решить, кто должен отвечать перед судом, но, как следует из ст. 41 ГПК РФ, это может сделать только суд по ходатайству или с согласия истца.

Исходя из всех указанных фактов некомпетентности либо осознанных попыток ввести в заблуждение, юридическая служба компании "Конкорд" ставит вопрос о законности действий данных ресурсов на территории РФ.

Бизнесмен Евгений Пригожин ранее пригласил антироссийских журналистов пройти курс реабилитации под названием "Не плюй в колодец" в Медиагруппе "Патриот".