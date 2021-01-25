Литовкин рассказал об угрозе Калининграду со стороны Прибалтики

По словам полковника в отставке, военная мощь Балтии возросла, однако страны-участницы НАТО едва ли представляют угрозу для России.

За последнее время военная мощь стран Балтии, в особенности Литвы, значительно выросла, завил военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин. Впрочем, Вильнюс вряд ли представляет угрозу для России и Калининграда, в частности.

По словам Литовкина, латвийская сторона едва ли может самостоятельно обеспечить собственную безопасность. Сейчас военной подготовкой всей Прибалтики преимущественно занимаются НАТО.

«Конечно, военная подготовка Литвы и Прибалтики в целом изменилась. Сегодня их подготовкой занимаются их кураторы из НАТО – немцы, американцы, норвежцы. У них появилась новая техника, они работают вместе с иностранными подразделениями. Литва, Латвия и Эстония уже милитаризованы до невозможности, все дороги у них построены применительно к военной инфраструктуре», — передают слова Литовкина Baltnews.

С другой стороны, упомянутые государства в силу своей территории не обладают достаточной военной мощью, которая бы заставила другие страны понервничать.

«Однако страны Балтии сравнительно маленькие, поэтому сами по себе не представляют серьезной военной силы. Не хочу никого обидеть, но среди таких больших собак, как доберманы и овчарки, они представляют из себя максимум пуделей», — не сомневается эксперт.

Литовкин напомнил, что практически всю военную технику, включая танки и самолеты, Литва закупает у союзников по НАТО. По этой причине российский военный потенциал на порядок выше.

«В Прибалтике есть несколько танков, которые возят на трейлере из одной страны в другую, чтобы проводить учения. У России же 500 носителей стратегического оружия. Здесь сравнивать военный потенциал с Россией, мягко говоря, не серьезно», — выразил мнение обозреватель.

С приходом к власти в США Джо Байдена обстановка в Балтийском регионе останется прежней, констатировал Литовкин. Не получится у нового американского лидера и значительно усилить позиции НАТО.

«Ничего реального они [Прибалтика] сами сделать не могут, если только их не будут науськивать их кураторы из Вашингтона и Брюсселя. Здесь, как всегда, будут мелкие провокации, громкие заявления, регулярное проведение совместных учений. Не думаю, что они представляют серьезную угрозу для России, даже для Калининградской области», — заключил Литовкин.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас выразил мнение, что потенциал страны в области защиты от внешних сил значительно изменился в лучшую сторону. В то же время Россия якобы не перестает наращивать свой военный потенциал. В этой связи оборонная концепция Литвы 2021–2028 годов будет ориентирована на исходящие от российской стороны угрозы.