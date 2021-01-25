МЧС сообщило об одном погибшем при пожаре в Уфе

Один человек погиб при пожаре на заводе ПАО "Уфаоргсинтез" в Уфе. Об этом сообщили представители регионального МЧС.

Один человек погиб при пожаре на заводе ПАО "Уфаоргсинтез" в Уфе. Об этом сообщили представители регионального МЧС.

Ранее сообщалось, что одного пострадавшего при пожаре доставили в больницу, а другого продолжают искать сотрудники экстренных служб.

Возгорание произошло на Бирском тракте. Загорелись две емкости на открытой площадке.

Известно, что ЧП случилось в нерабочее время, поэтому на территории предприятия практически никого не было. Сообщается, что после мощного взрыва горит этиловый спирт.