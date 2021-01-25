Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:23   25 Января 2021
Происшествия

МЧС сообщило об одном погибшем при пожаре в Уфе

МЧС сообщило об одном погибшем при пожаре в Уфе

Один человек погиб при пожаре на заводе ПАО "Уфаоргсинтез" в Уфе. Об этом сообщили представители регионального МЧС.

Ранее сообщалось, что одного пострадавшего при пожаре доставили в больницу, а другого продолжают искать сотрудники экстренных служб.

Возгорание произошло на Бирском тракте. Загорелись две емкости на открытой площадке.

Известно, что ЧП случилось в нерабочее время, поэтому на территории предприятия практически никого не было. Сообщается, что после мощного взрыва горит этиловый спирт.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров