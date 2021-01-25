Польша шлет сигнал США о готовности перехватить санкционную инициативу против РФ

Польша, громче других выступая с призывами ввести против России новые жесткие санкции, чтобы заставить ее изменить свою политику, шлет тем самым сигнал новым властям США о том, что она готова быть проводником американской демократии в Восточной Европе.

Польша, громче других выступая с призывами ввести против России новые жесткие санкции, чтобы «без применения пушек и бомб» заставить ее изменить свою политику, шлет тем самым сигнал новым властям США о том, что она готова быть проводником американской демократии в Восточной Европе.

Об этом в материале для издания «Взгляд» пишет доцент Финансового университета при российском правительстве, политолог Геворг Мирзаян, комментируя выступление президента Польши Анджея Дуды, который накануне вплотную приблизился к угрозам применения военной силы в адрес России.

После прошедших в России 23 января митингов в Европе заявили о возможности введения новых санкций против России, но даже на этом фоне заявление Дуды выглядит особенно вызывающим.

Пари чем, отмечает Мирзаян, Европа собирается вводит санкции не против тех лиц, кто подстрекал подростков на незаконные действия, занимался пиаром незаконных акций и пытался дискредитировать сотрудников правопорядка. Нет, европейцы собираются ввести санкции против российских чиновников, которые не позволили волне беспорядков захватить улицы российских городов.

«Волна задержаний протестующих – приводит Мирзаян слова еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля.

Однако на фоне европейских политиков, которые умеренно осуждают Россию за «движение в сторону авторитаризма» и собираются на днях прийти к единому мнению относительно новых антироссийских санкций, весьма выделяется польский президент Анджей Дуда с его заявлениями про «пушки и бомбы».

«Кому-то может показаться, что польский президент спутал Россию с Украиной или другой страной третьего мира, которой бравая Польша может угрожать ружьями, пушками и бомбами. Кто-то скажет, что Дуда просто сошел с ума и напрашивается на Шестой Раздел Польши – и на этот раз не будет доброго Сталина, который щедрой рукой отсыпет полякам восточногерманских земель, — отмечает Мирзаян. — Однако на самом деле польский президент прекрасно знал, что он сказал и зачем».

Агрессивное выступление Дуды является его инвестицией в будущие взаимоотношения Варшавы с новой американской администрацией, частью которых, как надеется Польша, станет совместная антироссийская деятельность.

Ранее эксперты и политологи предсказывали, что после того, как республиканца Дональда Трампа на посту президента США сменит демократ Джо Байден, полякам придется непросто, так как в либеральном мире их считают ультраправыми мракобесами.

Но в Польше уверены, что найдут общий язык с новым американским лидером, хотя бы на почве сдерживания России. После инаугурации Байдена, которая прошла 20 января, Анджей Дуда уже успел заявить, что собирается уговорить президента США еще больше усилить американское военное присутствие в Польше.

«На кону не просто престиж или моральное самоудовлетворение. Варшава борется за весьма выгодный в политическом и экономическом плане статус «проводника» американской политики демократизации и/или дестабилизации восточного пространства. Ведь она не единственная, кто хочет бежать впереди американского паровоза», — подчеркивает Геворг Мирзаян.

Ранее Польша уже вложила много усилий и денег в то, чтобы быть «проводником» в ЕС для Украины, Молдавии, Белоруссии, а также в то, чтобы Брюссель передал в руки Варшавы все восточное направление внешней политики ЕС. Но во время белорусских протестов минувшей осенью Польшу на этом пути неожиданно обошла Литва. Поэтому теперь Варшава просто не может допустить. Чтобы Байден выбрал себе кого-то другого в качестве «любимой европейской жены», поэтому и звучат в Адрес России угрозы «пушками и бомбами», заключил эксперт.