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19:42   25 Января 2021
Политика

Замглавы МИД РФ Богданов сообщил о визите спецпредставителя ООН в Ливии в Россию

Замглавы МИД РФ Богданов сообщил о визите спецпредставителя ООН в Ливии в Россию

Новый спецпредставитель ООН в Ливии Ян Кубиш планирует посетить Россию, заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Россия была выбрана новым спецпосланником Организации Объединенных Наций в качестве одной из стран, куда Кубиш прилетит в первую очередь после начала исполнения своих обязанностей, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на сообщение Богданова. Он уточнил, что спецпредставитель в ходе телефонной беседы выразил готовность посетить РФ в ближайшее время.

"Мы ему подтвердили, что в любое удобное время будем рады его принять и провести углубленные консультации", — отметил заместитель главы МИД России.

Конкретная дата, когда Кубиш прибудет в РФ, в настоящий момент пока не обозначена, подчеркнул Богданов. Он добавил, что изучение различных точек зрения на кризис в Ливии лежит в поле интересов нового спецпредставителя ООН.

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