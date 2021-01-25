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19:38   25 Января 2021
Общество

Пенсионерка из Подольска сделала прививку от коронавируса с целью дожить до 100 лет

Пенсионерка из Подольска сделала прививку от коронавируса с целью дожить до 100 лет

Жительница города Подольска Московской области Мария Малюгина пришла в пункт вакцинации сделать прививку от коронавируса, чтобы сбылась ее мечта: дожить до 100 лет.

Сейчас пожилой женщине 91 год. Именно цель достичь векового рубежа подтолкнула ее вместе с дочерью и зятем привиться от COVID-19. Малюгина уже успела сделать два укола, причем без каких-либо побочных эффектов.

Как объяснила главврач больницы № 3 Марина Черногорова, Малюгина считается самой старой пациенткой в округе. А всего в Подольске вакцинировались уже 500 жителей города. Тем временем в городе Дмитров Московской области получила прививку от коронавируса женщина в возрасте 99 лет, сообщает телеканал "360".

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