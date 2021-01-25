Путин потребовал запретить отождествление СССР и фашистской Германии

Владимир Путин потребовал от Госдумы принятия закона о запрете отождествления роли СССР и Третьего рейха во Второй мировой войне.

Владимир Путин потребовал от Госдумы принятия закона о запрете отождествления роли СССР и Третьего рейха во Второй мировой войне.

О президентской инициативе, внесенной на обсуждение Госдумы, сообщила пресс-служба Кремля. Президент рекомендовал депутатам подготовить проект закона к рассмотрению на весенней сессии.

Ранее Путин неоднократно подчеркивал в своих выступлениях необходимость сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне и об итогах Второй мировой.

"Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории", — заявил Путин в ходе послания к Федеральному Собранию 2020 года.

В ходе обсуждения проекта поправок к конституции президент отметил, что считает хорошей идеей закрепление в преамбуле тезиса о победе СССР во Второй мировой войне.