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19:20   25 Января 2021
Происшествия

Девочка экстренно госпитализирована после падения глыбы льда в Тверской области

Девочка экстренно госпитализирована после падения глыбы льда в Тверской области

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по факту травмирования 8-летней девочки в ЗАТО Озерный. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

По версии правоохранителей, с крыши дома на пострадавшую упал огромный кусок льда, причинив ей серьезные травмы. Установлено, коммунальным обслуживанием дома занимается МУП «Управляющая компания Комсервис ЗАТО Озерный».

В СК считают, что ответственные работники данного предприятия ненадлежащим образом выполняют свои обязанности. По факту инцидента с ребенком возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. Действия руководства МУП и работникам будет дана юридическая оценка.

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#ребенок #больница #лед

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