Коммунист Сурайкин рассказал, как Запад обманывает российских граждан

По словам политика, Соединенные Штаты хотят вернуть в Россию 1990-е.

Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил помочь шотландцам и ирландцам обрести свободу от Великобритании. По его словам, это позволит «отвлечь» международные организации, работающие на дестабилизацию обстановки в России. Такое мнение он выразил на пресс-конференции «Провокаторы против России. Как иностранные агенты обманывают россиян», проводимой Медиагруппой «Патриот».

Ранее стало известно, что в Шотландии могут провести референдум о независимости от Лондона в случае, если Шотландская национальная партия (SNP) во главе с первым министром страны Николой Стерджен выиграет выборы в местный парламент. Политик разработала план, по которому можно осуществить волю народов, не нарушая британских законов.

Шотландия готовит референдум о независимости от Лондона Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен намерена провести консультативный референдум о независимости от Лондона.https://t.co/6Lj80LpfQk pic.twitter.com/eIHgPNyMJu — Pravda.ru (@PravdaRu) January 25, 2021

Согласно опросу Sunday Times, из всех четырех частей Соединенного Королевства, именно в Шотландии, а также в Северной Ирландии большинство респондентов желают отделиться от Лондона.

Впрочем, первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер выразила опасение, что любое волеизъявление может посеять распри и вообще является «безрассудным». По ее словам, сейчас политики должны сконцентрироваться на борьбе с коронавирусом.

«Я как убежденный коммунист, советский гражданин считаю, что зона наших интересов — весь мир. Центробежные тенденции есть по всему миру. Сейчас тоже штат Техас мечтает отделиться от остальных 50 штатов, остаться со своей нефтью, и в гробу Вашингтон видал. Даже Квебек в Канаде. Если они позволяют себе хозяйничать на нашей территории, мы должны подойти как настоящие интернационалисты и реализовать право наций на самоопределение. И тогда может у господ будет больше других забот, нежели развал России», — объяснил Сурайкин.

По мнению Сурайкина, Запад всячески поддерживает незаконную деятельность в России, а главной целью ставит — возврат «ужасных» 1990-х годов.

«Мы видели аналог конца 1980-х гг., когда на территории Советского Союза активно работали спецслужбы. Спонсировалась так называемая внесистемная оппозиция. Чего они добились? Внушили советскому народу, что мы что мы должны разрушить страну, отдать все американцам, ничего делать не умеем. Сейчас мы при всех проблемах живем в раю. Конечно, живем хуже, чем в СССР. Но эти господа хотят, чтобы Россия снова ушла», — не сомневается политик.

«Запудрить мозги» населению пытается некая группа либералов, ориентированных на Запад, подобная той, которая в 90-е «грабила и зарабатывала, как хотела», полагает Сурайкин.

«У них прямой интерес. Развалить Россию и заработать на этом. Многие не замечали этого, пока не был принят закон об иноагентах. С 2008 по 2012 год несколько американских фондов напрямую вкачали в демократию России порядка $8-10 млрд. Деньги пошли в карманы этих господ, которые организовывают протесты. За такие деньги маму родную продадут вместе с родиной», — объяснил глава «Коммунистов России».

По словам гостя «Патриота», западные организации нередко под видом борьбы с коррупцией пытаются дестабилизировать российскую систему. Чтобы этого не произошло, необходимо вести ответную борьбу на информационном фронте, разъясняя заблуждающимся гражданам вероятные последствия.

«Вы знаете, если мы дружно — патриоты-коммунисты и просто патриоты — не будем следить за тем, что происходит, есть большая опасность. Может быть кошмар, которому и 90-е не позавидуют. Это задача тех, кто оплачивает из-за рубежа протесты. По 500 рублей массовку нанимали по всей стране. Там достаточно было иметь 15 человек хорошо говорящих, а дальше нанять 30-тысячную массовку, а потом говорить, что вся страна вышла», — заключил Сурайкин.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального. По его словам, право выражать свое мнение имеют все, однако делать это стоит законными методами, поскольку выходящее за рамки закона — опасно и однажды приводило к раскачке общества.

«Я уже много раз высказывался на подобные темы и хочу подчеркнуть: все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно», — сказал Путин .

В пример глава государства привел события после Первой мировой войны в результате Октябрьской революции 1917 года.

«Какими благими намерениями руководствовались люди, которые раскачивали Российскую империю, и к чему это потом привело, сейчас не буду даже все перечислять. Или в 1990-е годы, когда все было, казалось бы, так плохо, что хуже не будет. Нет, после крушения Советского Союза стало настолько хуже, что никому и в голову не могло прийти, что это возможно», — добавил Путин.

Также президент напомнил, что Россия тогда утратила геополитические позиции, а народ прошел через тяжелые испытания.