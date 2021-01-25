Минимум один рабочий пострадал при пожаре на заводе "Уфаоргсинтез" в Башкирии

Два резервуара с синтетическим спиртом вспыхнули на предприятии "Уфаоргсинтез", где один из рабочих получил травмы.

Два резервуара с синтетическим спиртом вспыхнули на предприятии "Уфаоргсинтез", где один из рабочих получил травмы.

Взрыв в емкостях стал причиной возникновения крупного пожара на территории завода. Прибывавшие на место происшествия сотрудники спасательных служб присвоили возгоранию четвертый ранг сложности.

Предполагается, что в момент ЧП на заводе находились двое рабочих. Одного из них нашли, его госпитализировали с отравлением угарным газом. Местоположение второго мужчины пока не установлено.

Также там работает мобильная лаборатория, которая проверяет выброс вредных веществ в окружающую среду. Спасатели уже запросили подкрепление для ликвидации пожара. Пока сведений о том, что стало причиной ЧП, нет.