Закон о легализации оружия на Украине не повлияет на ситуацию в стране

Директор Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко прокомментировал законопроект о легализации оружия в Незалежной. Об этом сообщают СМИ.

Директор Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко прокомментировал законопроект о легализации оружия в Незалежной. Об этом сообщают СМИ.

Богдан Петренко считает, что принятие закона о легализации оружия на Украине ни приведет ни к каким сногсшибательным изменениям. По его мнению, количество убийств с применением короткостволов не возрастет, но и дисциплинированности граждан тоже можно не ожидать.

Тем не менее, считает эксперт, этот вопрос в стране должен быть урегулирован на законодательном уровне. Вместе с тем Петренко уверен, что власти Незалежной не примут закон, потому что большая часть населения страны выступает против него.

"Критическое отношение населения к легализации оружия говорит о том, что, вероятнее всего, закон об обороте гражданского огнестрельного оружия принят не будет, потому что наша власть очень зависима от общественного мнения и не пойдет против него — скорее всего, на определенном этапе он просто умрет", — считает украинец.

Ранее телеканал "360" писал, что на Украине назвали субсидии "угнетением достоинства" граждан.