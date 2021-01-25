Титов оценил идею о советнике по виноделию в лице Путина

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о желании заняться правом в сфере виноделия.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о желании заняться правом в сфере виноделия.

Лидер страны в ходе онлайн-встречи со студентами вузов рассказал, что хотел бы заняться виноделием. Он предположил, что может работать с Титовым в качестве специалиста в области права.

"Я думаю, что не найдется в мире предпринимателя, который бы не согласился или отказался от такого предложения", — отметил Титов.

Бизнес-омбудсмен обратил внимание на хорошие познания Путина в винодельческой отрасли. По его словам, президент ранее подписал закон, который полностью изменил эту сферу.

Ранее телеканал "360" писал, что Путин вспомнил, как учился играть на баяне.