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18:51   25 Января 2021
Общество

Кабмин обновит стратегию развития лесного комплекса до 2030 года

Кабмин обновит стратегию развития лесного комплекса до 2030 года

Новую стратегию развития лесного комплекса до 2030 года подготовят в кабмине РФ, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Проект впервые объединит экономическую, природоохранную и экологическую составляющие. Система разработанных мер позволит увеличить доходность отрасли благодаря созданию комфортных условий для переработки лесных ресурсов и потребления продукта, подчеркнула Абрамченко.

"Как следствие — увеличение вклада лесного сектора в ВВП страны вдвое от сегодняшнего уровня", — добавила эксперт.

Совокупность предполагаемых подходов и мер по ограничению вывоза леса за границу сформируют новый облик российского рынка товаров и услуг. Новая стратегия развития комплекса до 2030 года позволит увеличит лесистость территории РФ на 3%, передает телеканал "360". Одним из самых важных направлений проекта станет пересмотр вопроса восстановления зеленых насаждений.

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#лес #стратегия #кабмин

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