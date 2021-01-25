Кабмин обновит стратегию развития лесного комплекса до 2030 года

Новую стратегию развития лесного комплекса до 2030 года подготовят в кабмине РФ, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Новую стратегию развития лесного комплекса до 2030 года подготовят в кабмине РФ, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Проект впервые объединит экономическую, природоохранную и экологическую составляющие. Система разработанных мер позволит увеличить доходность отрасли благодаря созданию комфортных условий для переработки лесных ресурсов и потребления продукта, подчеркнула Абрамченко.

"Как следствие — увеличение вклада лесного сектора в ВВП страны вдвое от сегодняшнего уровня", — добавила эксперт.

Совокупность предполагаемых подходов и мер по ограничению вывоза леса за границу сформируют новый облик российского рынка товаров и услуг. Новая стратегия развития комплекса до 2030 года позволит увеличит лесистость территории РФ на 3%, передает телеканал "360". Одним из самых важных направлений проекта станет пересмотр вопроса восстановления зеленых насаждений.