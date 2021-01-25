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18:45   25 Января 2021
Политика

Россия и Мексика рассмотрели вопрос поставок вакцины "Спутник V"

Россия и Мексика рассмотрели вопрос поставок вакцины "Спутник V"

Президенты России и Мексики Владимир Путин и Андрес Мануэль Лопес Обрадор провели телефонный разговор. Обсуждалась ситуация с вакциной от коронавируса.

Российский лидер пожелал своему коллеге скорейшего выздоровления от коронавируса. В ходе разговора обсуждался вопрос поставки российской вакцины в латиноамериканскую страну, а также возможность подготовки мексиканских медиков в России.

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#россия #мексика #вакцина

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