Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в День российского студенчества пообщался с обучающимися российских вузов. Об этом пишут СМИ.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в День российского студенчества пообщался с обучающимися российских вузов. Об этом пишут СМИ.

Владимир Жириновский встретился со студентами российских университетов по случаю Дня российского студенчества. Мероприятие состоялось в Колонном зале Дома союзов. Обращаясь с поздравительной речью, политик посоветовал молодежи как можно быстрее привиться от коронавируса.

"Еще какая просьба — быстрее сделайте прививки!", — сказал Жириновский.

Глава либерально-демократической партии РФ добавил, что для удобства учащихся в институтах будут оборудованы специальные кабинеты, где каждый сможет привиться вакциной. Он также призвал молодежь не пугаться прививок и думать о здоровье.

Ранее телеканал "360" писал, что президент РФ Владимир Путин признал влияние онлайн-обучения на качество образования.