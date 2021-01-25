Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:26   25 Января 2021
Политика

Жириновский посоветовал студентам привиться от COVID-19

Жириновский посоветовал студентам привиться от COVID-19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в День российского студенчества пообщался с обучающимися российских вузов. Об этом пишут СМИ.

Владимир Жириновский встретился со студентами российских университетов по случаю Дня российского студенчества. Мероприятие состоялось в Колонном зале Дома союзов. Обращаясь с поздравительной речью, политик посоветовал молодежи как можно быстрее привиться от коронавируса.

"Еще какая просьба — быстрее сделайте прививки!", — сказал Жириновский.

Глава либерально-демократической партии РФ добавил, что для удобства учащихся в институтах будут оборудованы специальные кабинеты, где каждый сможет привиться вакциной. Он также призвал молодежь не пугаться прививок и думать о здоровье.

Ранее телеканал "360" писал, что президент РФ Владимир Путин признал влияние онлайн-обучения на качество образования.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#жириновский #день студента #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров