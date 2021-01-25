Артем Шейнин вернулся на телеэкран и раскритиковал незаконные митинги

Провокаторы подстрекали россиян и подталкивали их к агрессивным действиям на незаконных митингах, считает ведущий передачи "Время покажет" Артем Шейнин.

Провокаторы подстрекали россиян и подталкивали их к агрессивным действиям на незаконных митингах, считает ведущий передачи "Время покажет" Артем Шейнин.

Телеведущий вернулся из отпуска и первым делом раскритиковал провокаторов на несанкционированных акциях, которые прошли в городах России 23 января.

"У очень многих из нас поселилось странное и непонятное чувство под названием "а что это было?" — недоумевает ведущий.

Шейнин возмутился тем, что агрессивные люди устраивали провокации на незаконных протестах. Телеведущий также признался, что не таким он представлял свое возвращение к работе.

Москва ранее выразила протест послу Соединенных Штатов из-за поддержки незаконных акций в РФ. МИД России рассматривает действия Вашингтона как подстрекательство и прямое вмешательство во внутренние дела страны. Ведомство призвало американских дипломатов соблюдать российское законодательство, передавал телеканал "360".