Нынешняя Европа сильно отличается от Европы начала 2000, когда Евросоюз и Россия совместно планировали построить единое пространство на общем континенте. За прошедшее с тех пор время Европа превратилась в институт инквизиции, который считает РФ врагом.

Нынешняя Европа сильно отличается от Европы начала 2000, когда Евросоюз и Россия совместно планировали построить единое пространство на общем континенте. За прошедшее с тех пор время Европа превратилась в институт инквизиции, который считает Россию врагом.

Такое мнение в беседе с изданием «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя слова бывшего премьер-министра Бранденбурга Маттиаса Платцека, который выразил опасения в том, что Европа без России рискует остаться в одиночестве.

«В Европе въелись в Россию, как собаки. При любом неправильном, «недемократическом» движении они достают моральную дубину и начинают бить по голове. Европа встала на этот курс, делает из России пугало, явно недооценивая ее роль. Такая политика – трагическая ошибка всего Запада», — заявил по этому поводу немецкий политолог.

При этом Рар напомнил, о том, какими прекрасными были российско-германские отношения в начале «нулевых», о том, как президент РФ Владимир Путин выступил в Бундестаге в 2001 году со своей знаменитой речью, а также о планах Москвы и Брюсселя создать единое пространство на общем континенте, выработав верный консенсус для всех.

Но этим планам не суждено было сбыться, отмечает эксперт, и Европа ха прошедшие 20 лет сильно изменилась, застряв в своих собственных конфликтах.

Причина этого, по словам Рара, кроется не только в том, что с политической сцены сошли старые политики, которые были благодарны Советскому Союзу за объединение Германии. Причина изменений к худшему кроется также в том, что Европа превратилась в клуб либеральных ценностей, в котором правыми могут быть лишь демократические государства.

Евросоюз, подчеркнул немецкий политолог, провозгласил себя институтом инквизиции, заявляя, что Россия останется врагом до тех пор, пока не докажет свою либеральность.

«Европа стала постмодернистской, начала придумывать для себя новые формы «свободы»: гендерный язык, культ меньшинств, экстремальный феминизм, подавление белого гетеросексуального мужчины, и, что самое главное, – политкорректность, новую европейскую идеологию», — объяснил эксперт.

А Россия, по его словам, оказалась едва ли не единственной страной на европейском континенте, заявившей, что не поддерживает этот тренд. Поэтому европейские элиты сразу объявили ее врагом.

Теперь, когда на пост президента США заступил демократ Джо Байден, а в Германии свои позиции усилила партия «Зеленые», политика в мире продолжит идеологизироваться, считает Рар.

В годы холодной войны Запад, критикуя СССР, часто перебарщивал, пытаясь создать образ врага и запугать собственное население. И в нынешней антироссийской риторике, по словам Александра Рара, просматриваются отголоски той политики.