Вирусологи признали "британский" штамм коронавируса смертельнее обычного на 30–40%

Обнаруженный в конце 2020 года "британский" штамм COVID-19 может превысить уровень смертности на 40%.

Обнаруженный в конце 2020 года "британский" штамм COVID-19 может превысить уровень смертности на 40%.

Новый штамм коронавирусной инфекции, который в науке получил название В117, является более заразным. Такой вывод на основании наблюдений за коронавирусом сделали специалисты из Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам при британском правительстве.

Новая разновидность коронавирусной инфекции может привести к увеличению статистики по смертельным исходам. По данным ученых, "британский" штамм передается активнее на целых 50–70%. Кроме того, ему не могут противостоять все существующие на данный момент вакцины.

Еще одной проблемой, которая на данный момент стоит перед учеными, является тот факт, что вирус не стоит на месте и постоянно мутирует. Ученые опасаются, что COVID-19 может выйти из-под контроля и спровоцировать изменения в самом вирусе.