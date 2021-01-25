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18:11   25 Января 2021
Общество

Власти Подмосковья увеличили число мест для вакцинации от COVID-19

Власти Подмосковья увеличили число мест для вакцинации от COVID-19

Почти 40 новых пунктов для вакцинации от коронавируса открылись в Московской области. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Количество прививочных точек в Подмосковье увеличилось до 130, открыто 37 стационарных пунктов. Вакцинацию от коронавируса уже прошли 49 405 жителей Московской области. Также власти предоставили еще четыре автомобиля для развозки препаратов против COVID-19 до точек, рассказала Стригункова губернатору региона Андрею Воробьеву.

Министр обратилась к главам городских округов с просьбой привлечь внимание волонтеров. Они могли бы помочь медработникам вносить данные о привитых гражданах в федеральный реестр. Больничные учреждения не всегда успевают предоставлять сведения из-за большого объема информации, передает телеканал "360".

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#подмосковье #вакцинация #коронавирус

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