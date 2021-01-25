Минсельхоз России опроверг слухи о возможном дефиците продуктов

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации рассказало об ожиданиях касательно дефицита продуктовых товаров в стране.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации рассказало об ожиданиях касательно дефицита продуктовых товаров в стране.

Ведомство не ожидает появления нехватки любого из видов продовольствия. К тому же в Минсельхозе считают, что ситуация на российском рынке АПК на данный момент стабильна.

"Правительством РФ принят ряд системных мер, направленных на стабилизацию цен на базовые продукты питания", — напомнили в министерстве.

Дополнительных ограничений на текущее время не планируется: для выравнивания ситуации с ценами действующих мер пока что будет достаточно, подытожили в ведомстве.