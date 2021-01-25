18:05 25 Января 2021Экономика
Минсельхоз России опроверг слухи о возможном дефиците продуктов
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации рассказало об ожиданиях касательно дефицита продуктовых товаров в стране.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации рассказало об ожиданиях касательно дефицита продуктовых товаров в стране.
Ведомство не ожидает появления нехватки любого из видов продовольствия. К тому же в Минсельхозе считают, что ситуация на российском рынке АПК на данный момент стабильна.
"Правительством РФ принят ряд системных мер, направленных на стабилизацию цен на базовые продукты питания", — напомнили в министерстве.
Дополнительных ограничений на текущее время не планируется: для выравнивания ситуации с ценами действующих мер пока что будет достаточно, подытожили в ведомстве.