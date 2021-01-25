Донаты под контролем. В России готовят штрафы за незаконные пожертвования

Госдума рассмотрит законопроект в марте 2021 года. По мнению юриста Сергея Петрова, следующий шаг - контроль за пожертвованиями в интернете.

В России могут начать штрафовать за незаконные сборы средств под видом благотворительности. Соответствующий законопроект зампреда комитета по контролю и регламенту Натальи Костенко Госдума рассмотрит в марте этого года, сообщают «Известия». Сумма штрафа может составить 150 тысяч рублей.

Согласно документу, использовать ящики для сбора пожертвований можно только лишь при наличии договора с благотворительной организацией, а также если сбор средств прописан в ее уставе.

По словам Костенко, такие нормы были приняты еще в апреле 2020 года. Однако ответственность за их нарушение пока не установлена. При этом мошенники этим пробелом в законодательстве активно пользуются. Например, при сборе средств они используют данные и фотографии из настоящих объявлений о помощи больным детям, а пожертвования присваивают себе.

«Такие лица, например, постоянно ходят в поездах и на вокзалах. Используя названия и символику благотворительных организаций, обманным путем собирают деньги с населения», — посетовала парламентарий.

Законопроект предлагает ввести штрафы в зависимости от степени виновности и статуса лица, которое совершило преступление — от 5 до 150 тыс. рублей с конфискацией орудия мошенничества.

По мнению юриста Сергея Петрова, необходимость в подобном контроле незаконного сбора средств давно назрела. Как он отметил в комментарии «Политике Сегодня», все механизмы и инструменты для введения новых правил были, однако общество тогда не было готово ментально.

«Данный законопроект давно созрел. Но общество не было готово к введению каких-то дополнительных мер контроля. Но они крайне необходимы как со стороны государства, так и со стороны общества. Мошенники этим пользуются долгие-долгие годы», — отметил юрист.

Российские граждане, как правило, ассоциируют незаконную благотворительность с так называемыми «попрошайками» на улице. На самом деле они — часть «страшного криминального мира», говорит Петров.

«На улице человек проявляет к попрошайкам некую жалость. Но этих людей держат в рабстве, их калечат. Мамы с детьми, которых можно встретить в подземных переходах — эти дети не плачут, они спят. Люди не знают, что годовалые дети напичканы наркотиками, в частности, героином, и эти дети через максимум два-три месяца умирают. Об этом никто не знает. Общество и дает милостыню», — рассказал собеседник издания.

Также эксперт предположил, что в скором времени наказание может постичь и донаты — пожертвования от подписчиков в интернете. По словам Петрова, таким образом государство может взять под контроль, в том числе, и неуправляемые денежные потоки.

«Однозначно государство движется в правильном направлении. Через год-два руки дойдут и до этой части пожертвований. Потому что это не просто серые схемы и обналичивание, это криминальные схемы, которые однозначно необходимо поставить на жесткий контроль. Не ограничивать, а контролировать. Это разные вещи. Будет понятно, откуда, куда, кому и для чего был перечислен этот рубль. Это правильное направление, необходимое», — не сомневается Петров.

Впрочем, при принятии законопроекта могут возникнуть трудности относительно деятельности религиозных организаций, добавил собеседник агентства.

«Есть очень болезненный момент — религиозные организации, где люди вносят пожертвования. Каким образом эта часть будет регламентироваться? Где люди вносят пожертвования на строительство храма, на другие благие цели», — подытожил юрист.

Инициативу поддержали в большинстве парламентских фракций и правительстве. Впрочем, кабмин предложил расширить действие законопроекта, исключив норму о незаконном сборе средств, если их собирают от имени некоммерческой организации.