Спонсоры незаконных митингов в России предпочитают платить в биткоинах

После митингов на следующий день на биткоин-кошелек менеджера проектов признанного в РФ иноагентом ФБК Леонида Волкова пришел крупный денежный перевод.

После митингов на следующий день на биткоин-кошелек менеджера проектов признанного в РФ иноагентом ФБК Леонида Волкова пришел крупный денежный перевод.

Биткоин-кошелек одного из ближайших соратников блогера Алексея Навального Леонида Волкова пополнился почти на 2,5 млн рублей. Крупный взнос пришел на счет сторонника блогера сразу после, того как прошли несанкционированные акции в поддержку Навального.

Перед этим команда Навального также получила несколько переводов. Самые большие из них были составляли 2,1 и 2,4 млн рублей соответственно. За несколько дней до митинга на кошелек менеджера проектов перечислили около 6,5 млн рублей.

Сам Волков заявил, что один из биткоинов (2,5 млн рублей) прислал бизнесмен Евгений Чичваркин

"Многие люди боятся переводить напрямую, потому что опасаются, что эти пожертвования будут отслежены, и очень многим удобно переводить из-за границы. Это удобно для большинства — некая буферная зона. У меня хорошая репутация, все знают, что я не украду эти деньги, что они точно пойдут на эти две нужды", — рассказал предприниматель.

Также он заявил, что каждый день пересылает на счет Навального и его организации по 100 тыс. рублей от тех людей, которые желают поддержать деятельность ФБК, сообщило Федеральное агентство новостей.