Депутат Госдумы Хинштейн сообщил о 60 фейках про незаконные митинги 23 января

Более 60 фейковых новостей, посвященных незаконной акции 23 января, было опубликовано в интернете. Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

Более 60 фейковых новостей, посвященных незаконной акции 23 января, было опубликовано в интернете. Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

В Сети для распространения недостоверной информации используются каналы, которые ранее не были активными в политике, рассказал депутат в интервью корреспонденту телеканала "Россия-24". Появились также люди, не имеющие отношения к службе в правоохранительных органах, которые играют роль действующих сотрудников полиции и Росгвардии.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что к социальной сети TikTok должны быть выдвинуты жесткие требования по контролю публикуемого контента. Так, например, канал I_love_you_sister распространил видео, где девушка рассказывает, что ее сестру якобы до смерти избили на митинге, и через неделю должны состояться похороны.