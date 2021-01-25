Владимир Путин рассказал о музыкальном прошлом

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами, посвященной празднику Татьянин день, ответил на вопросы обучающихся российских вузов. Об этом пишут СМИ.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами, посвященной празднику Татьянин день, ответил на вопросы обучающихся российских вузов. Об этом пишут СМИ.

Владимир Путин рассказал студентам, что в детстве учился играть на баяне.

"Я когда был совсем пацаном, меня мама с папой продвигали в направлении умения играть на баяне. Я немножко умел это делать. Правда, с тех пор уже много времени прошло. Но это не прошло бесследно, потому что все это имеет значение", — рассказал студентам президент.

Российский лидер уверен, что любое образование, в том числе и музыкальное, благотворно отражается на развитии человека.

Президент РФ в День российского студенчества пообщался с обучающимися отечественных вузов. Беседа молодежи с Путиным прошла в дистанционном формате.

Телеканал "360" сообщал, что Владимир Путин признал влияние онлайн-обучения на качество образования.