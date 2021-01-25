Магистральный нефтепровод в Ливии отремонтировали

Ливийцы чуть больше чем за неделю завершили ремонт нефтепровода и теперь планируют за два дня восстановить проектную мощность добычи нефти.

Ливийцы чуть больше чем за неделю завершили ремонт нефтепровода и теперь планируют за два дня восстановить проектную мощность добычи нефти.

Ремонт магистрального ливийского нефтепровода завершен, он снова поставляет нефть на крупнейший экспортный терминал страны – "Эсседер". Об этом пишет "Прайм" со ссылкой на Bloomberg.

Waha Oil Company занималась ремонтом трубопровода, откладывать его было нельзя, поскольку он был сильно изношен. Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation NOC) заявила о том, что добыча нефти снижается примерно на 200 тысяч баррелей в сутки, 18 января. На ремонт 32-дюймового трубопровода, который соединяет месторождения Самах и Дахра с нефтетерминалом "Эсседер", ушло чуть больше недели. Теперь добыча черного золота возобновлена. Планируется, что к своей проектной мощности в 300 тысяч баррелей в сутки нефтепровод вернется в течение двух дней.