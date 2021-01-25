Экс-директора НИИТО будут судить за хищение 1,3 млрд рублей

Бывшего директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Минздрава РФ подозревают в хищении денег при организации госзакупок.

Бывшего директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Минздрава РФ подозревают в хищении денег при организации госзакупок.

По данным следствия, в 2009–2017 годах фигурант с подчиненными и руководителем ООО "Бизнес-аналитика" смогли похитить 1,3 млрд рублей при организации поставок медоборудования для института. Общий ущерб по делу составляет полмиллиарда рублей.

Для легализации полученных денег бывший директор научного учреждения заключил фиктивные контракты на сумму свыше 940 млн рублей. В итоге в отношении его правоохранители возбудили два уголовных дела.

Подозреваемый признал свою вину. В ближайшее время материалы, собранные следствием, рассмотрят в Центральном райсуде Новосибирска.