Ряд зарубежных ведомств, а также политики одобрили незаконные акции в РФ, организованные в поддержку блогера Алексея Навального 23 января.

Ряд зарубежных ведомств, а также политики одобрили незаконные акции в РФ, организованные в поддержку блогера Алексея Навального 23 января.

Госдеп США осудил правоохранительные органы РФ за исполнение обязанностей по наведению порядка. Глава евродипломатии Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с задержанием участников незаконных акций. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб потребовал отпустить их. Бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт также высказывался о несогласованных акциях в РФ. Он пытался сохранить объективность через нейтральные комментарии. Однако скрыть одобрение происходящего Бильдту не удалось. Шведский политик отличился репостами публикаций с источников штаба Алексея Навального и признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией", пишет Федеральное агентство новостей.

Высказывания Бильдта могли остаться незамеченными, если бы не его контакты с ФБК и американской разведкой. Такие факты свидетельствуют, что политик может быть заинтересован в незаконных акциях в РФ. Издание Aftonbladet ранее опубликовало материал, в котором утверждалось, что Бильдт работает в проамериканском векторе, поддерживая политический курс НАТО.

Политик сотрудничает с представителями США еще с 1973 года. На тот момент Бильдту только исполнилось 23 года. Aftonbladet отмечало, что Карла Бильдта завербовала американская разведка. Более того, он имеет репутацию антироссийского политика. В некоторых кругах его называют "кровавым шведом", так как Бильдт поддерживал бомбардировки Югославии. К тому же политик выступает за использование военной силы против РФ. Еще он был замечен в кругах технологов цветных революций. Бильдт поддерживает связь с российской "оппозицией", в том числе с основателем ФБК Алексеем Навальным.

Косвенное одобрение зарубежным политиком незаконных акций в РФ в контексте возможной принадлежности к ЦРУ и антироссийскими взглядами формируют подозрения в том, что Бильдт может участвовать в информационной кампании по дискредитации РФ. Это признак иностранного вмешательства. Цель такой кампании заключается во введении санкций на фоне ареста Алексея Навального.