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17:35   25 Января 2021
Политика

Москва обсудит вмешательство США в дела РФ на международном уровне

Москва обсудит вмешательство США в дела РФ на международном уровне

Россия намерена поднять вопрос о вмешательстве США во внутренние дела страны на международных площадках. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, власти намерены обсудить этот вопрос с американскими дипломатами в двустороннем формате. Кроме того, соответствующая тема будет обсуждаться на площадках международных организаций.

Ранее внешнеполитическое ведомство заявляло, что расценивает заявление Вашингтона о незаконных акциях в России как прямое вмешательство в дела государства.

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