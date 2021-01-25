Москва обсудит вмешательство США в дела РФ на международном уровне

Россия намерена поднять вопрос о вмешательстве США во внутренние дела страны на международных площадках. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия намерена поднять вопрос о вмешательстве США во внутренние дела страны на международных площадках. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, власти намерены обсудить этот вопрос с американскими дипломатами в двустороннем формате. Кроме того, соответствующая тема будет обсуждаться на площадках международных организаций.

Ранее внешнеполитическое ведомство заявляло, что расценивает заявление Вашингтона о незаконных акциях в России как прямое вмешательство в дела государства.