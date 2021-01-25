Москва озадачена блокировкой аккаунтов официальных лиц РФ западными соцсетями

Западные социальные сети блокируют аккаунты российских официальных лиц. У Москвы это вызывает озабоченность, сказала спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Западные социальные сети блокируют аккаунты российских официальных лиц. У Москвы это вызывает озабоченность, сказала спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Сутками ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что его аккаунт в Facebook оказался заморожен. Более того, интернет-платформы распространяли фейки о незаконных акциях в РФ. Руководство компаний никак не реагировало на вбросы. По словам Захаровой, такой симбиоз находится вне правовых норм.