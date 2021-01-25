Самолет российской авиакомпании сможет взять в аренду любой желающий

Сервис доступен для частных лиц и организаций.

«Яндекс.Драйв» теперь предлагает пользователям самолет напрокат. Воздушное судно можно арендовать по типу каршеринга. Точкой вылета и прилета пока будет московский аэропорт Домодедово.

Под аренду предлагается борт российской авиакомпании S7 Airlines A319 Extra Edition и услуги экипажа. Самолет рассчитан на 96 пассажиров (24 кресел в бизнес-классе и 72 - в эконом). Пока полеты будут осуществляться только между российскими городами.

Стоимость такого полета для пассажира окажется дороже, чем на регулярном рейсе. К примеру, полет на таком самолете в Нижний Новгород из Москвы и обратно обойдется в 1 273 536 рублей, то есть 13 266 с человека. Полет с дозаправкой до Хабаровска обойдется в 9 млн. рублей, в Петропавловск-Камчатский – в 10 млн.

В компании считают, что такая услуга будет востребованной у участников бизнес-конференции, спортивных команд или журналистов пресс-тура.