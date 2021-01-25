Оперная певица Мария Максакова раскрыла причину своего приезда в Россию

Оперная певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что ее приезд в Москву связан только с судебными разбирательствами по разделу недвижимости.

Оперная певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что ее приезд в Москву связан только с судебными разбирательствами по разделу недвижимости.

По словам Максаковой, шумиха и гласность вокруг ее визита в Россию была устроена намеренно из-за опасений за ее безопасность. Она останется в Москве, если этого потребуют обстоятельства. Сейчас Мария Максакова проходит два сложных процесса по поводу недвижимости в центре Москвы.

"Я пока занимаюсь всеми этими судебными процессами. А дом мой в Украине, и у меня там ребенок", — пояснила артистка.

Оперная певица последние годы жила в Киеве. В 2016 году она переехала на Украину со своим супругом, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым после обвинений в рейдерском захвате здания в столице. В том же году политик был заочно арестован, а в 2017 Вороненкова застрелили в центре Киева.