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17:16   25 Января 2021
Общество

Турция готова производить "Спутник V" после трансфера российских технологий

Турция готова производить "Спутник V" после трансфера российских технологий

Турецкая фармкомпания VisCoran Ilac Sanayii A.S выразила готовность производить миллионы доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории своей страны.

Производство российского препарата в Турции начнется сразу после передачи Россией соответствующих технологий, председатель совета директоров турецкой фармкомпании Озтюрк Оран. Производитель "Спутника V" подписал договор с Турцией еще в августе 2020 года.

Сотрудники российского научного центра Гамалеи первыми в мире создали вакцину от коронавируса. Препарат "Спутник V" получил регистрацию в Минздраве РФ 11 августа 2020 года. Многие страны заинтересовались российской разработкой.

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#россия #турция #вакцина #коронавирус

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