По мнению эксперта, Вашингтон стягивает кольцо вокруг российских границ.

Политический консультант и интеллектуал Анатолий Вассерман считает, что силами Североатлантического альянса США хотят «задушить» Россию. Для этого НАТО может применить план всесторонней блокады «Кольца анаконды», который уже использовался во время гражданской войны в Америке (1861 – 1865 годы), написал специалист для сайта «РЕН.тв».

В те годы северяне смогли одержать победу над южанами именно благодаря этой тактике. Теперь роль Севера играют страны Европы, которые Вашингтон спонсирует по линии блока НАТО. К примеру, в 2021 году американцы готовы дать почти 170 миллионов долларов на военные нужды стран-союзников по Североатлантическому альянсу. Власти государств воспользуются этими средствами, чтобы разместить побольше солдат НАТО на своих территориях.

«Открытым текстом перевожу: СГА [Соединенные Государства Америки] помогают самим себе приблизиться к нашей нынешней границе в том месте, что ближе всего к жизненно важным центрам — московской и питерской науке, высокотехнологичным производствам, системе управления страной», — объяснил Вассерман.

Несмотря на то, что военная мощь Альянса в районе Калининграда превышает мощь российских войск, Москва может заставить понервничать НАТО благодаря ракетам дальнего действия. Они способны в короткие сроки «достать» практически до любой европейской страны, в том числе и до Польши, где установлены ракетные системы армии США.

«В Польше, и во временно отторгнутой прибалтийской части России сейчас правят политические наследники фашистских диктатур, действовавших там в тридцатые годы. Их политика такая же антинародная, как тогда. Не зря львиная доля тамошнего трудоспособного населения работает на Западе. Правители уже не надеются, что организаций нацистских боевиков хватит, чтобы задавить социальный взрыв. И рассчитывают только на карателей из НАТО», — добавил эксперт.

Легендарный участник «Своей игры» подытожил, что власти Грузии и Украины по той же причине хотят скорее присоединиться к НАТО.