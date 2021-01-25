Володин призвал верить Путину

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал доверять президенту России Владимиру Путину, а не распространяемым в Сети фейкам.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал доверять президенту России Владимиру Путину, а не распространяемым в Сети фейкам.

"Я, поверьте, был везде, где президент работает и исполняет свои обязанности. Но я ни разу не видел, чтобы президент посещал это место. Нужно верить президенту, а не фейкам", — заявил Володин, комментируя "расследование" о якобы дворце Путина в Геленджике.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль заранее знал о подготовке провокаций и псевдоразоблачений в адрес российского лидера. Он также добавил, что очередное "расследование" блогера Алексея Навального, которое он представил как "бомбу" для информационного мира, оказалось компиляцией публикаций желтых изданий. При этом соратники блогера продолжают собирать пожертвования на новые псевдоразоблачения. В Кремле неоднократно призывали не доверять "трудам" Навального и его соратников и не пополнять счета мошенников.