Серуканов назвал директора ФБК трусливым социофобом

Директор ФБК (признан иноагентом в РФ) Иван Жданов агитирует россиян выходить на незаконные акции, но сам при этом боится покидать Германию, заявил юрист Виталий Серуканов.

Директор ФБК (признан иноагентом в РФ) Иван Жданов агитирует россиян выходить на незаконные акции, но сам при этом боится покидать Германию, заявил юрист Виталий Серуканов.

Жданов, находясь в ФРГ, провел трансляцию, во время которой призывал россиян выйти на несанкционированный митинг. Однако сам директор ФБК и соратник блогера Алексея Навального в Россию не торопится.

Серуканов объяснил, что Жданов подбивает граждан России совершать провокации и выходить на незаконные протесты. Однако тот факт, что сам Жданов сейчас находится в Германии, указывает на трусливость директора ФБК, пишет Федеральное агентство новостей. Юрист отметил, что соратникам Навального надо толкать кого-то на баррикады, чтобы получать деньги.

"Им плевать. А вообще — большего социофоба, чем Жданов, я в жизни не знал", — сказал Виталий Серуканов.

Маловероятно, что Жданов вернется в РФ, так как его могут привлечь к ответственности за призывы к незаконным действиям. Директор ФБК, скорее всего, будет скитаться по разным странам Европы, заключил Серуканов.

Ранее СК сообщил о новых делах за насилие над силовиками на незаконной акции. Следователи завели четыре уголовных дела, передавал телеканал "360".