Трое россиян в Стамбуле пострадали при нападении неизвестного с ножом

Неизвестный совершил нападение на граждан РФ в Стамбуле. В результате инцидента россияне получили ранения.

Неизвестный совершил нападение на граждан РФ в Стамбуле. В результате инцидента россияне получили ранения.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщает, что угрозы для жизни пострадавших в настоящее время нет.

Пьяный мужчина с мечом напал на прохожих в мегаполисе Турции. Инцидент произошел в последних числах декабря. Знакомые посадили пьяного Эмра в такси и попросили водителя увезти его домой. Спустя полчаса пьяный турок вернулся к таксисту с мечом и начал размахивать им.