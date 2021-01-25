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16:40   25 Января 2021
Происшествия

Трое россиян в Стамбуле пострадали при нападении неизвестного с ножом

Трое россиян в Стамбуле пострадали при нападении неизвестного с ножом

Неизвестный совершил нападение на граждан РФ в Стамбуле. В результате инцидента россияне получили ранения.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщает, что угрозы для жизни пострадавших в настоящее время нет.

Пьяный мужчина с мечом напал на прохожих в мегаполисе Турции. Инцидент произошел в последних числах декабря. Знакомые посадили пьяного Эмра в такси и попросили водителя увезти его домой. Спустя полчаса пьяный турок вернулся к таксисту с мечом и начал размахивать им.

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