16:40 25 Января 2021Происшествия
Трое россиян в Стамбуле пострадали при нападении неизвестного с ножом
Неизвестный совершил нападение на граждан РФ в Стамбуле. В результате инцидента россияне получили ранения.
Неизвестный совершил нападение на граждан РФ в Стамбуле. В результате инцидента россияне получили ранения.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщает, что угрозы для жизни пострадавших в настоящее время нет.
Пьяный мужчина с мечом напал на прохожих в мегаполисе Турции. Инцидент произошел в последних числах декабря. Знакомые посадили пьяного Эмра в такси и попросили водителя увезти его домой. Спустя полчаса пьяный турок вернулся к таксисту с мечом и начал размахивать им.