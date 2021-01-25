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16:34   25 Января 2021
Политика

Юлия Тимошенко появилась на публике с новой прической

Юлия Тимошенко появилась на публике с новой прической

Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вновь сменила имидж. Об этом сообщил украинский портал.

Юлия Тимошенко появилась на заседании Согласительного совета Верховной рады в новом образе. Украинский экс-премьер сменила прическу и отказалась от очков.

Сообщается, что Тимошенко уложила волосы волнами и добавила сзади заколку. Последние пять лет политик предпочитала заплетать волосы в косу и делать из нее корону.

Телеканал "360" писал, что МИД Украины обиделся на BBC из-за российских Симферополя и Севастополя.

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#тимошенко #имидж #прическа

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