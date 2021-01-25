Юлия Тимошенко появилась на публике с новой прической

Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вновь сменила имидж. Об этом сообщил украинский портал.

Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вновь сменила имидж. Об этом сообщил украинский портал.

Юлия Тимошенко появилась на заседании Согласительного совета Верховной рады в новом образе. Украинский экс-премьер сменила прическу и отказалась от очков.

Сообщается, что Тимошенко уложила волосы волнами и добавила сзади заколку. Последние пять лет политик предпочитала заплетать волосы в косу и делать из нее корону.

Телеканал "360" писал, что МИД Украины обиделся на BBC из-за российских Симферополя и Севастополя.