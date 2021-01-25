16:33 25 Января 2021Политика
Володин выступил против втягивания детей в политические процессы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил вовлечение детей в несанкционированные протестные акции в России.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил вовлечение детей в несанкционированные протестные акции в России.
Он подчеркнул, что детей нельзя втягивать в политические процессы и приводить на незаконные митинги, отметив, что их организаторы пытаются столкнуть людей друг с другом и поставить под угрозу жизни несовершеннолетних.
"Мы осуждаем вовлечение детей в политику. Все эти вопросы будут предметом обсуждения, реакция будет", — сказал Володин.
Он также предположил, что организаторы несанкционированных митингов планировали использовать детей в качестве сакральной жертвы.