 Сатановский оценил желание французов ввести «действенные» санкции против РФ

Франция привыкла высказывать свое мнение на счет чего угодно и кого угодно, и там даже не догадываются, что это мнение может быть проигнорировано.

Франция привыкла высказывать свое мнение на счет чего угодно и кого угодно, и там даже не догадываются, что это мнение может быть проигнорировано.

Об этом в личном Telegram-канале пишет российский политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, комментируя призыв главы МИД Франции Жана-Ив Ле Дриана ввести против России «по-настоящему эффективные санкции» в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным.

«Притом, что вечно всем недовольная, бушующая Франция — последняя страна Европы, которая вообще кому-то что-то может указывать и за что-то против кого-то вводить санкции», – отмечает Сатановский.

По его словам, у Франции нет для подобного поведения ни малейших оснований, учитывая ее историю, наполненную революциями, жестокостями, бунтами и агрессией, а также учитывая нынешние сложности Франции с миграционной политикой, которую власти полностью провалили, с шариатскими зонами и арабо-африканскими гетто, с постоянными террористическими актами и с протестами «желтых жилетов».

«То есть понятно, что она высказываться насчет кого и чего угодно привыкла и просто не понимает, как ее мнение может быть проигнорировано. Но вообще-то, кто такой министр иностранных дел Франции для России? Да и не только он. Хоть премьер-министр или президент потребуют введения санкций и их введут, и что?» — задается вопросом Сатановский.

Последним французским политиком, на которого в России обращали хоть какое-то внимание был Де Голь, напоминает эксперт. А последним французом, пытавшемся ввести против России что-то более или менее эффективное, был Наполеон Бонапарт, который ввел в Россию свою Великую Армию.

«Аустерлиц был, Бородино, взятие Москвы… Причем закончилось-то все для него русской армией в Париже и ссылкой на остров Святой Елены — спасибо, что не на Камчатку», — подчеркивает Сатановский.

Хотя в России помнят и войска Наполеона III, участвовавшие в Крымской войне через сорок лет, и высадившиеся в Одессе в составе Антанты французов в годы Гражданской войны, и даже французскую дивизию СС «Шарлемань», которая обороняла от Рейхстаг от Красной Армии в конце Второй мировой войны, и то, как мало тех французов вернулось потом в свою прекрасную Францию.

«У нас любят старое французское кино и классическую французскую литературу и поэзию, их высокую кухню и моду, местные соборы и шато, по крайней мере те, что там у них еще не спалили, но не глупые нотации их глупых министров», — отмечает Сатановский

Но во Франции, как впрочем и во всей Европе, и в целом на Западе, к сожалению, россиян путают с туземцами, и считают нужным изо всех сил учить их хорошим манерам. И там, несмотря на то, что это всегда плохо кончалось, привыкли так относиться к России, хотя бы потому, что за последние 30 лет Москва не дает адекватного ответа.

«Так, вяло отругаемся, устами наших дипломатов, на сыры и вина санкции введем, но ничего по-настоящему сильно бьющего по французским интересам не сделаем. Разве что проигнорируем, как в Сирии и Карабахе. А то и нет, как с Украиной и Нормандским форматом. Вот и хамят», — заключил политолог.

Напомним, в минувшее воскресенье, 24 января, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости ввести против России «действенные санкции» из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным, отравившемся неизвестным веществом в августе 2020 года, и по просьбе семьи отпущенным на лечение в Германию.

Находясь заграницей, Навальный в опубликованном видеоролике бездоказательно обвинил в своем отравлении российские власти и призвал западные страны ввести против России дополнительные санкции. При этом, несмотря на отчеты берлинской клиники «Шарите» о своем выздоровлении, блогер не спешил возвращаться на родину, игнорируя тот факт, что в России он находился под условным сроком наказания и должен был раз в две недели отмечаться в полиции.

В итоге, когда Навального 17 января 2021 года депортировали из Германии, в московском аэропорту Шереметьево его задержали за нарушение сроков регистрации и на следующий день суд поместил блогера под арест на 30 суток.