Михеев рассказал, какие планы в отношении Украины вынашивает Байден

Демократ намерен использовать Украину для развязывания войны с Россией.

После того, как Соединенные Штаты возглавил демократ Джозеф Байден, влияние Вашингтона на Киев может усилиться. Такое мнение в программе «Михеев. Итоги» на телеканале «Царьград» выразил политический эксперт Сергей Михеев. По его мнению, с помощью Украины 46-й президент США может осуществить военный удар по России.

Напрямую Белый дом действовать не будет, уверен эксперт. Американцы попытаются еще сильнее «столкнуть лбами» Россию и Украину, устраивая провокации и скандалы на территории обоих государств. Самый короткий путь к этой цели – сорвать минские переговоры по Донбассу. При этом ответственность ляжет именно на Москву, которая якобы устроила «новый виток» агрессии на линии соприкосновения.

«В этом случае Вашингтон сможет перейти к более глубокому военному партнерству с Украиной. И тогда уже США откровенно начнут готовить Украину к тому, чтобы она стала плацдармом для военного удара по России», — отметил Михеев.

Подобный сценарий вполне осуществим, ведь Джо Байден намерен отомстить за шумиху вокруг его сына Хантера. В октябре 2020 года в Соединенных Штатах разгорелся скандал из-за того, что вскрылись тесные связи Байдена-младшего с украинским бизнесом, в частности с украинской корпорацией Burisma.

В заключение Сергей Михеев обратил внимание, что разжигание новых очагов нестабильности может стать главной основой политики нового американского лидера.

Справка ПС

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами стали более 13 тысяч человек.

С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».