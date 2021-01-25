Бывшего адвоката Ефремова допросят по делу о лжесвидетельствовании

Следователи допросят юриста Эльмана Пашаева по делу о даче ложных показаний. Он сообщил, что адвокатская тайна запрещает ему распространять информацию.

Следователи допросят юриста Эльмана Пашаева по делу о даче ложных показаний. Он сообщил, что адвокатская тайна запрещает ему распространять информацию.

Экс-адвоката артиста, осужденного за смертельное ДТП, Михаила Ефремова Эльмана Пашаева допросят по делу о лжесвидетельствовании на процессе Ефремова. Он был вызван на допрос во вторник в качестве свидетеля по делу о даче ложных показаний свидетелями защиты в суде.

Бывший правозащитник артиста подчеркнул, что по закону распространять какую-либо информацию, связанную с этим вопросом, запрещено из-за адвокатской тайны.

"Я завтра хочу следователя спросить, на каком основании они вызывают меня допрашивать, по закону это запрещено", — подчеркнул Пашаев.

Также он рассказал, что какие-то допросы уже велись. Однако он не знает, велся ли допрос свидетелей, дававших показания в суде по делу Ефремова.