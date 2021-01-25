Бывший защитник «Ливерпуля» Даниэль Аггер задержан в ходе незаконного митинга в Москве. Спортсмену грозит административный арест.

Бывший защитник «Ливерпуля» Даниэль Аггер задержан в ходе незаконного митинга в Москве. Спортсмену грозит административный арест.

О задержании бывшего игрока сборной Дании сообщается на сайте Московского городского суда. Пока неизвестно, по какому случаю Аггер оказался в России в период пандемии коронавируса и как оказался на незаконном митинге в поддержку блогера Алексея Навального.

За нарушение статьи 20.2 КоАП РФ в отношении спортсмена возбуждено дело. Ему грозит штраф либо арест на 15 суток.

Незаконный митинг в Москве сопровождался нападениями на силовиков, которые поддерживали порядок. Отметились участницы скандального движения Pussy Riot. Они на машине сбили полицейского, отказываясь выполнять его требования, сообщал ФАН.