16:02 25 Января 2021Происшествия
Экс-футболист «Ливерпуля» Аггер задержан во время митинга в Москве
Бывший защитник «Ливерпуля» Даниэль Аггер задержан в ходе незаконного митинга в Москве. Спортсмену грозит административный арест.
Бывший защитник «Ливерпуля» Даниэль Аггер задержан в ходе незаконного митинга в Москве. Спортсмену грозит административный арест.
О задержании бывшего игрока сборной Дании сообщается на сайте Московского городского суда. Пока неизвестно, по какому случаю Аггер оказался в России в период пандемии коронавируса и как оказался на незаконном митинге в поддержку блогера Алексея Навального.
За нарушение статьи 20.2 КоАП РФ в отношении спортсмена возбуждено дело. Ему грозит штраф либо арест на 15 суток.
Незаконный митинг в Москве сопровождался нападениями на силовиков, которые поддерживали порядок. Отметились участницы скандального движения Pussy Riot. Они на машине сбили полицейского, отказываясь выполнять его требования, сообщал ФАН.