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16:02   25 Января 2021
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Экс-футболист «Ливерпуля» Аггер задержан во время митинга в Москве

Экс-футболист «Ливерпуля» Аггер задержан во время митинга в Москве

Бывший защитник «Ливерпуля» Даниэль Аггер задержан в ходе незаконного митинга в Москве. Спортсмену грозит административный арест.

О задержании бывшего игрока сборной Дании сообщается на сайте Московского городского суда. Пока неизвестно, по какому случаю Аггер оказался в России в период пандемии коронавируса и как оказался на незаконном митинге в поддержку блогера Алексея Навального.

За нарушение статьи 20.2 КоАП РФ в отношении спортсмена возбуждено дело. Ему грозит штраф либо арест на 15 суток.

Незаконный митинг в Москве сопровождался нападениями на силовиков, которые поддерживали порядок. Отметились участницы скандального движения Pussy Riot. Они на машине сбили полицейского, отказываясь выполнять его требования, сообщал ФАН.

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#митинг #навальный #ливерпуль

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