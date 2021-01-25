Литовским судьям стоит задуматься после ответа РФ по «делу 13 января»

Юрист посоветовал литовским судьям подумать о «соучастие и укрывательстве преступников».

Полсотни российских граждан до сих пор судят в Вильнюсе по делу об убийстве 14 мирных жителей Литовской ССР в 1991 году. Юрист и политолог Юрий Городненко для сайта «РЕН.тв» написал, что в тот день советские военнослужащие не применяли оружие, а вся стрельба велась с крыш близлежащих домов.

Эксперт рассказал о капитане Сил специальных операций Армии США Эндрю Эйве, который в те годы работал «консультантом» в департаменте национальной обороны Литвы. Он вместе с коллегами тогда занимался подготовкой целой сотни боевиков для этой операции.

«В январе 1991 года в Литве действовало около 100 американских "коллег" [Эндрю] Эйвы, числившихся "консультантами". Среди них были и официальные лица. В частности, глава отдела администрации президента США по вопросам политики и проблемам обороны Линас Коялис. Своими "консультациями" они и спровоцировали то, что теперь пытаются вменить в вину гражданам России», — сообщает Городненко.

После таких фактов становится трудно доверять судьям литовской Фемиды. Действия Следственного комитета РФ, который завел уголовное дело по факту обвинительного приговора со стороны Вильнюса, политолог одобрил. По его словам, Россия, как правопреемница СССР, вполне может заняться расследованием гибели советских граждан.

«Есть прекрасный шанс дать юридическую оценку тому, что слишком точно подпадает под определение "международный терроризм". Что же касается представителей литовский фемиды, то им стоило бы задуматься. Ведь укрывательство преступников с точки зрения международного права квалифицируется как "соучастие"», - подытожил Городненко.

Напомним, судебный процесс по этому делу идет с 2006 года. В тот год уголовные дела в отношении бывших военнослужащих СССР возбудила прокуратура Литвы. В марте 2019 года окружной суд Вильнюса признал россиян «виновными». Им приписали статьи «Убийство лиц, пользующихся защитой международного ryманитарного права» и «Запрещенная военная атака».