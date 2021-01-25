Напавшего на полицейских во время несогласованной акции отправили в СИЗО

Суд Петербурга отправил в СИЗО Николая Девятого, которого задержали после того, как во время несогласованной акции в субботу он ударил двух сотрудников ДПС.

Суд Петербурга отправил в СИЗО Николая Девятого, которого задержали после того, как во время несогласованной акции в субботу он ударил двух сотрудников ДПС.

Отмечается, что мужчина признал свою вину, его поместили в СИЗО до 23 марта. Девятому предъявили обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Сам обвиняемый просил заключить его под домашний арест.

Во время акции в центре города в субботу мужчина ударил кулаком двух сотрудников ДПС, занимавшихся охраной общественного порядка, сообщал ФАН. После этого он сбежал. Девятого оперативно нашли и задержали. СК РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти.