Берлин высказал свою точку зрения касательно связи между Навальным и "СП-2"

Немецкое правительство высказалось касательно ситуации вокруг задержания российского блогера Алексея Навального и призывов остановить строительство проекта "Северный поток — 2".

Немецкое правительство высказалось касательно ситуации вокруг задержания российского блогера Алексея Навального и призывов остановить строительство проекта "Северный поток — 2".

Прямой связи между этими событиями нет, уверены в Берлине. Соответствующее заявление сделал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что проект строительства является сугубо экономическим. Германия "приняла к сведению" резолюцию Европарламента, который советует блокировать "СП-2", но больше немецкому кабмину добавить нечего.