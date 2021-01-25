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15:45   25 Января 2021
Экономика

Берлин высказал свою точку зрения касательно связи между Навальным и "СП-2"

Берлин высказал свою точку зрения касательно связи между Навальным и "СП-2"

Немецкое правительство высказалось касательно ситуации вокруг задержания российского блогера Алексея Навального и призывов остановить строительство проекта "Северный поток — 2".

Прямой связи между этими событиями нет, уверены в Берлине. Соответствующее заявление сделал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что проект строительства является сугубо экономическим. Германия "приняла к сведению" резолюцию Европарламента, который советует блокировать "СП-2", но больше немецкому кабмину добавить нечего.

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#германия #навальный #призывы #"СП-2"

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