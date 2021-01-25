15:43 25 Января 2021Происшествия
СК возбудил дело после обнаженной провокации на незаконном митинге в Краснодаре
Житель Краснодара стал фигурантом уголовного дела после демонстрации обнаженных ягодиц на несогласованной акции в "поддержку" блогера Алексея Навального.
Житель Краснодара стал фигурантом уголовного дела после демонстрации обнаженных ягодиц на несогласованной акции в "поддержку" блогера Алексея Навального.
Мужчине вменяют уголовную статью о хулиганстве, совершенном по мотивам ненависти в рамках несанкционированного мероприятия, заявил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.
"Надел трусы на копыто коня, затем снял с себя штаны, обнажив ягодицы, повернулся сначала в сторону административного здания, хлопнув себя по ним", — описал ситуацию правозащитник.
Некоторое время назад Федеральное агентство новостей сообщало, что Управделами президента Елена Крылова считает недопустимой агрессию со стороны участников неразрешенных мероприятий.