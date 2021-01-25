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15:43   25 Января 2021
Происшествия

СК возбудил дело после обнаженной провокации на незаконном митинге в Краснодаре

СК возбудил дело после обнаженной провокации на незаконном митинге в Краснодаре

Житель Краснодара стал фигурантом уголовного дела после демонстрации обнаженных ягодиц на несогласованной акции в "поддержку" блогера Алексея Навального.

Мужчине вменяют уголовную статью о хулиганстве, совершенном по мотивам ненависти в рамках несанкционированного мероприятия, заявил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

"Надел трусы на копыто коня, затем снял с себя штаны, обнажив ягодицы, повернулся сначала в сторону административного здания, хлопнув себя по ним", — описал ситуацию правозащитник.

Некоторое время назад Федеральное агентство новостей сообщало, что Управделами президента Елена Крылова считает недопустимой агрессию со стороны участников неразрешенных мероприятий.

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