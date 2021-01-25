Экс-участница «Дома-2» озвучила реальную причину расставания Бузовой с Давой

О конце громкого романа Ольга Бузова объявила в свой день рождения.

Одна из бывших участниц телепроекта «Дом-2» Алена Рапунцель поделилась мнением о расставании Ольги Бузовой с Давидом Манукяном, известным в сети как Дава. По утверждению девушки, которая сослалась на близкое окружение певицы, отношения телеведущей и блогера — не более чем пиар-роман, где у каждого своя роль.

Рапунцель убеждена в том, что произошедшее расставание тоже часть сценария. В частности, видеообращения, опубликованные Бузовой, где она в странном состоянии, по мнению бывшей участницы реалити-шоу, лишь сценка по договору.

Рапунцель уверена, что в ближайшее время Бузова и Дава сойдутся и будут продолжать радовать фанатов совместным контентом. А пока, на расставании можно и подзаработать.