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15:50   25 Января 2021
Россия

Экс-участница «Дома-2» озвучила реальную причину расставания Бузовой с Давой

Экс-участница «Дома-2» озвучила реальную причину расставания Бузовой с Давой

Одна из бывших участниц телепроекта «Дом-2» Алена Рапунцель поделилась мнением о расставании Ольги Бузовой с Давидом Манукяном, известным в сети как Дава. По утверждению девушки, которая сослалась на близкое окружение певицы, отношения телеведущей и блогера — не более чем пиар-роман, где у каждого своя роль.

Рапунцель убеждена в том, что произошедшее расставание тоже часть сценария. В частности, видеообращения, опубликованные Бузовой, где она в странном состоянии, по мнению бывшей участницы реалити-шоу, лишь сценка по договору.

Рапунцель уверена, что в ближайшее время Бузова и Дава сойдутся и будут продолжать радовать фанатов совместным контентом. А пока, на расставании можно и подзаработать.

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