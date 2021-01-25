Банду Бютукаева ликвидировали перед нападением на здание ФСБ в Грозном

Банда Аслана Бютукаева, ликвидированная в Чечне, активно готовилась к нападению. Злоумышленники планировали атаковать здание ФСБ в Грозном.

Банда Аслана Бютукаева, ликвидированная в Чечне, активно готовилась к нападению. Злоумышленники планировали атаковать здание ФСБ в Грозном.

О замысле уничтоженных бандитов рассказал командир спецполка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев. Он проводил операцию по ликвидации банды.

В рюкзаке уничтоженного Бютукаева были найдены блокноты, в которых записана информация о здании ФСБ, прилегающем к нему участке и другие детали, необходимые для реализации намеченного плана.

Напасть на след банды помогли фотоловушки. Один из участников бандформирования был заснят, когда входил в лес. Далее профессионалы смогли установить место расположения подземного укрытия. После успешной операции по разгрому группировки чеченский лидер Рамзан Кадыров подчеркнул, что бандподполье в регионе уничтожено.