МИД заявил о готовности отправить российских военных советников в ЦАР

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов заявил, что Москва готова направить военных советников в Центральноафриканскую Республику.

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов заявил, что Москва готова направить военных советников в Центральноафриканскую Республику.

Замглавы МИД утверждает, что российская сторона рассмотрит размещение в ЦАР своих специалистов, если соответствующую просьбу направит внешнеполитическое ведомство республики.

"Если кто-то просит нас, представляя суверенную страну и будучи легитимным руководителем, то всегда такие обращения самым внимательным образом рассматриваются", — заявил дипломат.

На сегодняшний день в ЦАР находятся российские советники, которые осуществляют подготовку Вооруженных сил Центральноафриканской Республики (FACA). Инструкторы были направлены в страну после соответствующего запроса властей, которые были обеспокоены возможными провокациями в канун президентских выборов. Благодаря российским специалистам была обеспечена безопасность на всех избирательных участках, а после курса подготовки армия ЦАР сумела отразить нападение боевиков "Коалиции патриотов за перемены" (CPC) на столицу государства — Банги.