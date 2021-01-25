Путин осудил привлечение детей к незаконным акциям

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал незаконные акции, которые прошли 23 января.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал незаконные акции, которые прошли 23 января.

Российский лидер отметил, что каждый гражданин имеет право на выражение своей точки зрения. Однако следует придерживаться закона. Когда обстановка выходит за рамки законодательства, это может привести к раскачке общества, от который страдают все. Кроме того, президент заявил, что нельзя привлекать несовершеннолетних к несанкционированным акциям. Также и правоохранительные органы должны действовать в рамках закона.